تدهور مفاجئ في حالة نضال الشافعي وزوجته تطلب الدعاء له

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: في تطور جديد للحالة الصحية للفنان نضال الشافعي، كشف مصدر طبي من دال المستشفى الذي يعالج فيه عن إصابته بصديد في موضع الجرح الناتج عن جراحة ثقب القولون التي خضع لها، قبل أيام.

وأجرى الطبيب المعالج للشافعي تنظيفا للجرح من الصديد أكثر من مرة، وهو ما أصاب الشافعي بآلام شديدة، لعدم حصوله على مخدر أثناء مرحلة التنظيف، وتسبب تجمع الصديد في ارتفاع درجة حرارة الشافعي.

وأوضح المصدر الطبي أن الطبيب المعالج للفنان نضال الشافعي قرر استمرار احتجازه داخل المستشفى لحين تحسن حالته، خاصة أنه من المقرر خضوعه لجراحة جديدة، الشهر المقبل.

وطلبت زوجة نضال الشافعي من الجميع الدعاء له بالشفاء مؤكدة أن حالته كان قد استقرت الأيام الماضية قبل أن يصاب بالصديد وارتفاع الحرارة.

وكان الفنان نضال الشافعي قد أصيب بثقب في القولون، الأسبوع الماضي، بعد شعوره بغضب شديد من مدحت سعد، منتج فيلم «ميني بار»، لعدم تنفيذه الوعود المتفق عليها بينهما، حيث كتم نضال مشاعره الغاضبة بداخله.

وشعر نضال الشافعي بآلام مبرحة توجه علي أثرها لأحد المستشفيات، حيث قام بتعليق محاليل طبية تسببت في تحسن حالته نسبياً، ولكن سرعان ما داهمته الآلام مجدداً ليتم نقله إلي المستشفي، حيث أظهرت الفحوصات الطبية وجود ثقب في القولون يحتاج للتدخل الجراحي العاجل.