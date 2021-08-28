فيديو.. رد جديد من محمد رمضان على "أزمة الدكتوراه الفخرية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى الفنان محمد رمضان اتهامه بدفع أموال للحصول على الدكتوراه الفخرية، من المركز الثقافي الألماني بلبنان.

وقال محمد رمضان خلال مقابلة مع الإعلامية داليا كريم، بتليفزيون "الجديد اللبناني": "لا أحتاج لدفع المال كي أشتري الدكتوراه ومن يفعل ذلك هو شخص باحث عن الشهرة ويتمنى أن يتحدث عنه الناس".

وتابع الأسطورة حديثه قائلا: "أعجبني رد رئيس المركز الثقافي الألماني عندما سألوه عن حقيقة شرائي للدكتوراه، عندما قال محمد رمضان يمكنه أن يشتري جامعة بأكملها".

وردا على حملة الانتقادات التي طالته مؤخرا قال: "أسمع جميع الانتقادات التي توجه لي فالنقد هو ضمير الفنان".





وبسؤاله عن أخباره المثيرة للجدل دائما قال رمضان: "أمثل الشباب في رحلة كفاحي واُصر دائمًا على الحديث عن معاناتي حتى أكون مثالا للشباب العربي، لم أحقق جميع ما أحلم به، فلقد نفذت 5% فقط من طموحاتي وأحلامي، الجمهور يتحدث عني لأن الناس لا تتحدث عن مهزوم وهذه هي ضريبة نجاحي ومؤشر عليه".

وأوضح رمضان خلال اللقاء التليفزيوني أنه لا يتبع خطى أحد ويصنع طريقه بنفسه، مشيرا إلى أنه لا يفضل التمثيل على الغناء ولا الغناء على التمثيل، مؤكدا أن كليهما فن وهو يحب عمله ويفهمه جيدًا.

وتطرق محمد رمضان في حواره لعلاقته بالفنان سعد لمجرد، لافتا إلى عدم وجود خلاف بينهما.

يذكر أن محمد رمضان أحدث جدلا واسعا في الأيام الماضية، بعد إعلانه الحصول على الدكتوراه الفخرية من وزارة الثقافة اللبنانية، وهو ما دفع الوزارة لإصدار بيان ينفي صلتها بهذا التكريم.