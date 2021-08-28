شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات الحلقات المنفصلة.. ظاهرة قديمة حديثة من "هي وهي" حتى "زي القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الجمهور خلال الأيام المقبلة عرض الموسم الثاني من مسلسل "إلا أنا" ومسلسل "زي القمر"، وهما من نوعية المسلسلات ذات الحلقات المنفصلة، التي تعتمد بشكل أساسي علي الحكايات والقصص المنفصلة والمختلفة التي تضمها كل مجموعة حلقات من العمل، وقد حققت هذه النوعية نجاحًا كبيرًا مؤخرًا.

ورغم ازدهار ظاهرة المسلسلات ذات الحلقات المنفصلة أو الحكايات القصيرة خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها ليست ظاهرة جديدة علي الدراما التلفزيونية، إذ ظهرت أول مرة منذ أربع عقود في ثمانينيات القرن الماضي، وحققت نجاحًا كبيرًا، من خلال واحد من أيقونات الدراما المصرية وهو مسلسل "هو وهي".

ومن أبرز الأعمال القديمة التي عرضت بطريقة الحلقات المنفصلة ولا تزال تحصد نجاحها حتي وقتنا الحالي:

هو وهي

يأتي علي رأس القائمة مسلسل "هو وهي" بطولة أحمد زكي وسعاد حسني، والذي كان يعتمد علي حلقات منفصلة تناقش كل حلقة قضية مختلفة من قضايا الرجل والمرأة وعلاقة كل منهما بالآخر، ويحكي المسلسل عن واقع الحياة في ذلك الوقت من الزمن بمعالجة درامية خفيفة ذات مغزى، ومن خلال عرض بعض الأغاني الاستعراضية خلال الحلقات، ولاقى المسلسل نجاحاً جماهيرياً واسعاً، ويعد من أشهر مسلسلات الثمانينات، حيث كان في وقت عرضه تكاد تخلو الشوارع من الناس وتتوقف الحياة فيها لحين انتهاء عرض الحلقة.

مسلسل "هو وهي" بطولة أحمد زكي وسعاد حسني وتحية كاريوكا وحسن عابدين ومجموعة كبيرة من النجوم، تأليف سناء البيسي، سيناريو وحوار صلاح جاهين، إخراج يحيي العلمي.





الزنكلوني

اعتمد مسلسل "الزنكلوني" للفنان محمد رضا علي فكرة الحلقات المنفصلة في إطار كوميدي، حيث كانت تحكي كل حلقة قصة مختلفة لشخص يدعي "الزنكلوني" يرتكب أخطاء اجتماعية سلبية تحدث في المجتمع وفي نهاية القصة تظهر له الفنانة آثار الحكيم كالضمير الذي يؤنبه على ما ارتكبه من خطأ فما يلبث أن يعود لخطئه فتعود مرة أخرى وتكتشف فعلته فيصاب بالدهشة.

عرض مسلسل "الزنكلوني" في فترة الثمانينات، وهو من بطولة محمد رضا وأثار الحكيم وفنانين أخرين، تأليف إبراهيم محمد علي، إخراج فايز حجاب.





اللقاء الثاني

يعتمد المسلسل علي حلقات متصلة منفصلة حول علاقة الرجل بالمرأة كأخوات أو أصدقاء أو أزواج وذلك من خلال وقوع بعض الأحداث الاجتماعية بينهما ثم يفترقان فيعودا من جديد ويتذكر كل من منهما الأخر وما وقع بينهما من أحداث.

والعمل من بطولة محمود ياسين وبوسي والمنتصر بالله وصابرين، تأليف نهي حقي، إخراج علية ياسين.

غاضبون وغاضبات

مسلسل عن قصة للأديب أنيس منصور، وهو عبارة عن حلقات منفصلة تتناول مشاكل الشباب، حيث تدور أحداث كل حلقة حول أشخاص وحكايات مختلفة، وهو من بطولة شيرين سيف النصر وشريف منير وصلاح ذو الفقار، إخراج وجيه الشناوي.





أما حديثا في فترة الألفينات قد ظهرت تلك النوعية في عدد من المسلسلات، التي جددت حب الجمهور للمسلسلات ذات الحلقات المنفصلة، ومنها:

عايزة أتجوز

المسلسل مأخوذ من مدونة تحمل نفس الاسم، وتدور أحداثه في حلقات متصلة منفصلة حول صيدلانية ترغب في الزواج، وتسعى جاهدة للحاق بقطار الزواج قبل وصولها إلى سن الثلاثين من العمر، فضلا عن ضغوط عائلتها عليها لقبول أول عريس يطرق عليها الباب مما يعرضها للعديد من المواقف المضحكة، وتحكي طوال الوقت عن معاناتها مع الرجال الذين يتقدمون لخطبتها.

والمسلسل من بطولة هند صبري وسوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، تأليف غادة عبد العال، إخراج رامي إمام.





نصيبي وقسمتك

يعتبر من أنجح المسلسلات بأجزائه الثلاثة التي عرضت خلال السنوات الأخيرة، حيث تناول خلال حلقات منفصلة عددا من الموضوعات المختلفة مقسمة على عدد من الحلقات لكل موضوع، وتناقش علاقة الرجل بالمرأة والمشاكل التي تحدث بينهما، وكيف يمكن التغلب عليها لإنجاح علاقتهما.

وكانت تختلف كل قصة عن الأخري من حيث الأبطال والمؤلفين والمخرجين، ومن أبرز الأبطال هاني سلامة ونيكول سابا ودرة ومي سليم وهنا شيحة وحنان مطاوع وشريف سلامة و نجلاء بدر وشيري عادل.





ريح المدام

تدور أحداث المسلسل في حلقات منفصلة متصلة حول (سلطان) الذي يعمل مخرجًا للإعلانات، وهو دائم الوقوع في المشكلات بسبب علاقاته النسائية، ومع زوجته (داليا) التي تفقد الذاكرة وتتحول في كل مرة إلى شخصية مختلفة، ولكنه لا يستطيع حل أي من مشكلاته ومشكلات زوجته ويعتمد في حلها على صديقه (بهجت).

والمسلسل من بطولة أحمد فهمي ومي عمر واكرم حسني ورجاء الجداوي، تأليف تامر إبراهيم، إخراج كريم العدل.





بدل الحدوتة تلاتة

يدور المسلسل حول 3 شخصيات بقصص مختلفة، هم “بيلا، لهفة، لولي”، والتي لكل منهم شخصية وأهداف واهتمامات وظروف مختلفة تماما عن الأخرى، وهو من بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد ومحمد سلامة وشيماء سيف وأحمد رزق، تأليف أيمن وتار، إخراج خالد الحلفاوي.





يشار إلي أن مسلسل "إلا أنا" يناقش عدد من المشكلات الاجتماعية خلال عدد من الحكايات المنفصلة، أولها حكاية "بيت عز"، ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كلا من رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في اطار اجتماعى عائلى.

ومسلسل "زي القمر"، يعتمد علي 3 قصص، الأولي بعنوان "غالية" تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإخراح شيرين عادل وبطولة درة وصلاح عبد الله وفرح يوسف ومراد مكرم، والثانية بعنوان "واحد في المية" تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق وبطولة صابرين ومدحت صالح وعفاف شعيب، والثالثة "أنا قبلت" تأليف أيمن الشايب وإخراج معتز حسام، وبطولة أيتن عامر وتيام مصطفى قمر وعابد عنانى ومحسن منصور.