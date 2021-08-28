شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى محمد على وصفاء الطوخي شقيقتان للمرة الثانية فى مسلسل "إلا أنا 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانتان صفاء الطوخى وسلوى محمد على في بطولة "بيت عز" أولى حكايات الموسم الثانى من مسلسل "إلا أنا" والمقرر بدء عرضه على قناة DMC خلال الأيام المقبلة، وتظهر الفنانتين في أدوار شقيقتين للمرة الثانية على التوالي بعدما قدما نفس الدورين في مسلسل "خلى بالك من زيزى" الذى عرض في شهر رمضان الماضى.

وتجسد صفاء الطوخى في حكاية "بيت عز" دور والدة سهر الصايغ وزوجة الفنان رشدى الشامى، فيما نقدم سلوى محمد على دور شقيقة الطوخى وخالة بطلة العمل الذى يشارك في بطولته عصام السقا سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وإخراج أحمد يسرى، وتم الانتهاء من تصوير الحكاية قبل يومين.



سلوى محمد على وصفاء الطوخى

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.

وتعاون الثنائى صفاء الطوخى وسلوى محمد على مسلسل "خلى بالك من زيزى" في شهر رمضان الماضى، وهو بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، بيومى فؤاد، نهى عابدين، على قاسم، أسماء جلال، صبرى فواز، على الطيب، تامر نبيل، جلا هشام والطفلة ريم عبد القادر وتأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى.