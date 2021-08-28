ماذا قالت ياسمين علي عن غنائها "زهرة المدائن" في فلسطين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة ياسمين علي، عن تحقيقها حلم غناء أغنية "زهرة المدائن" في فلسطين، وذلك خلال مهرجان "وين ع رام الله".

ونشرت ياسمين، مقطع فيديو من الحفل عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "زهرة المدائن.. كان حلم حياتي أغني الأغنية دي، على أرض فلسطين، والحمد لله اتحقق الحلم.. للقدس سلام.. مهرجان وين ع رام الله 2021".

وتُعد أغنية "زهرة المدائن" هي أُغنية عن مدينة القدس للسيدة فيروز، من كلمات وألحان الأخوين رحباني.

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جدير بالذكر أن، ياسمين علي تُغني الأغنية الدعائية لحكاية "بيت عز" بمسلسل"إلا أنا" والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

حكاية "بيت عز" تُعد أولى حكايات الموسم الثاني من مسلسل "إلا أنا" المقرر عرضها على قناة dmc ويشارك في بطولة الحكاية سهر الصايغ، رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي.