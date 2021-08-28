هكذا احتفل مصطفى خاطر بعيد ميلاد محمد عبد الرحمن "توتا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك الفنان مصطفى خاطر، متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتفاله بعيد ميلاد الفنان محمد عبد الرحمن "توتا".

ونشر خاطر، صورة تجمعه به عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلّق: "كل سنة وأنت طيب يا حبيب قلبي يا توتة".

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى خاطر فيلم "ثانية واحدة" بطولة دينا الشربيني وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي، تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد.

وأيضا فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

بينما كانت آخر مشاركات محمد عبد الرحمن، مسلسل "في بيتنا روبوت"، بطولة هشام جمال، وليلى زاهر، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وظهر كضيف شرف في فيلم "مش أنا" بطولة النجم تامر حسني.