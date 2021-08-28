احلام تحتفل بيوم المرأة الاماراتية.. وتوجه هذه الكلمات لـ “أم الامارات”

كتب امير فتحي في السبت 28 أغسطس 2021 06:50 صباحاً - حرصت الفنانة الاماراتية احلام على الاحتفال بيوم المرأة الاماراتية الذي يصادف اليوم السبت ، 28 اغسطس، حيث وجهت كلمات فخر الى “أم الامارات” الشيخة فاطمة بنت مبارك.
ونشرت احلام، عبر حسابها على تويتر، صورة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات”.
وعلقت احلام على الصورة كاتبة: “ام العطاء… ام الشموخ … ورجاله ام الفخر … والعز …. وام المنارات هذا الوطن..بحره ..سماه ..وجباله يحكي لهالعالم عن أم الامارات”.
وتابعت احلام “يوم المرأة الاماراتية كل الفخر والاعتزاز مصدر الالهام والدعم اللامحدود والمستمر من ام الامارات الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله”.
يذكر أنه تم الاحتفال بدورة يوم المرأة الإماراتية الأولى في 28 أغسطس 2015 تزامناً مع ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي العام في هذا اليوم من عام 1975 ليكون الممثل الرسمي للمرأة الإماراتية، والذي أقيم بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”.
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