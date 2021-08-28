شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم المصرى "POTATO" بمهرجان عمان السينمائى الدولى.. الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفيلم المصرى POTATO فى المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان عمان السينمائى الدولى / أول فيلم فى دورته الثانية، والذى بدأت فعالياته يوم 23 أغسطس وتنتهى فى 31 أغسطس، وسيتم عرضه بـTaj cinema يوم الإثنين المقبل الموافق 30 أغسطس.

فيلم POTATO بطولة لبنى ونس، مختار رجب، كريم عبدالعليم، سارة هشام، يمنى النجار، مكياج لمياء محمود، ستايلست نردين عماد، ميكينج تصوير أحمد فرحات، إشراف فنى وديكور عمر خالد، مونتاج وألوان محمود مهدى، موسيقى تصويرية محمود شابورى، تصميم صوت أمجد عز الدين، ترجمة عز الدين حافظ، مخرج منفذ حسام تايجر، مدير تصوير محمود فوزى، سيناريو وحوار مروة مصطفى، قصة وإخراج: محمد البدرى.

وكان قد قال مخرج الفيلم محمد البدرى فى تصريح لليوم السابع ، أنه أستوحى فكرة الفيلم من لوحة "آكلوا البطاطا" للرسام الهولندى فان جوخ.

اللوحة تعبر عن حال عمال المناجم تحت خط الفقر، لا يملكون سوى وجبة بطاطس واحدة فى اليوم مع كوب من الشاى ، وتابع العنصر الأساسى لتمسكى بفكرة الفيلم هى اللوحة نفسها، فهماك كم من التفاصيل المرسومة ولا يوجد أى مبرر منطقى يتلاءم مع البيئة والأشخاص، تفاصيل جعلت منى شخص فضولى لإيجاد أى رابط درامى حتى أستطيع أن أضع قصة درامية محبوكة.