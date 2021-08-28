زواج شقيق نانسي عجرم مدنيا في قبرص.. فيديو!

كتب امير فتحي في السبت 28 أغسطس 2021 05:43 صباحاً - أعلن الفنان اللبناني نبيل عجرم، شقيق النجمة نانسي عجرم، دخوله القفص الذهبي رسمياً وزواجه مدنيّاً في قبرص وذلك عبر صورة نشرها عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
كما نشر نبيل عجرم مقطع فيديو وهو يقبّل زوجته على شاطئ البحر، وعلّق برومانسيّة “لقد أحببتك ألف سنة، وسأحبّك لألف سنة”.
وتداولت بعض الصفحات الفنيّة معلومات غير مؤكّدة حتى الآن عن حفل زفاف قد يُقام في لبنان بحضور عائلة الثنائي، ولفت البعض إلى أن النجمة نانسي عجرم ستُحيي حفل زفاف شقيقها نبيل.
يُذكر أن نبيل عجرم قد خاض مجال الغناء وقدّم مجموعة من الأغنيات الخاصة أبرزها “بيّاع الوفا” لكنّه قرّر الإبتعاد عن الأضواء بعد مرور سنوات.
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