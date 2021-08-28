شقيقة هنا الزاهد تتعرض لحادث خطير!.. صورة

كتب امير فتحي في السبت 28 أغسطس 2021 05:43 صباحاً - كشفت الممثلة المصرية فرح الزاهد عن نجاتها من حادث سير مروّع تعرضت له أثناء قيادتها سيارتها في منطقة سكنية ما تسبب في تحطم الجزء الامامي من سيارتها بشكل كبير.

ونشرت فرح الزاهد شقيقة الفنانة هنا_الزاهد، صورة لسيارتها من النوع «Jeep» وهي محطمة من الأمام، معلقة عليها باللغة الإنجليزية كاتبة: “حدث هذا اليوم، وحدث هذا لأني شردت قليلا، الحمد لله أننا جميعًا بأمان أنا ومن كانوا فى السيارة الأخرى أيضًا”.

وتابعت “لست من البنات الذين ينشرون الحوادث أو المشاكل ومثل هذه الأشياء، ولكن هذا الحادث كان خطيرًا اليوم وعلينا جميعًا إن نأخذ حذرنا، وأتمنى أن يكون هذا الحادث هو الأخير بالنسبة لي، وأشكر الله من كل قلبي أنني بخير وأن هذا الحادث مر بسلام إلى حدٍ ما”.

و كانت الفنانة المصرية فرح الزاهد شقيقة الفنانة هنا الزاهد، اعلنت عن معاناتها من مرض OCD أو الوسواس القهري، مشيرة إلى أنها تعيش مأساة حقيقية بسبب هذا المرض

. وقالت الفنانة الشابة، خلال منشور لها: “رحلتي مع الوسواس القهري أو ، لم تكن سهلة أبدا مثلما يعتقد معظمكم، فهي كابوس حقيقي أعيشه في حياتي اليومية، وهذا أقل ما يمكنني قوله”.

أوضحت فرح الزاهد، هدفها من الحديث عن مرضها النفسي، قائلة: “رسالتي وراء مشاركة رحلتي مع مثل هذا الاضطراب، هي تشجيع أي شخص قد يواجه أي نوع من الأمراض العقلية، أو أي اضطراب نفسي، خاصة الوسواس القهري، على اتخاذ خطوة إلى الأمام في محاولة ولو لمرة واحدة، لوضع حد لمثل هذة الأفكار القاتلة والمعذبة”.