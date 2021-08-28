شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة فتحى تنتهى من تصوير فيلمها "أولها حلو" بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهي الفنانة أميرة فتحى، اليوم السبت، من تصوير آخر مشاهد فيلمها الجديد "أولها حلو" الذي تعود به إلى السينما بعد غياب 12 عامًا منذ تقديمها فيلم "ابقى قابلنى" عام 2009، حيث تقيم الشركة المنتجة احتفالية بآخر يوم تصوير بحضور أبطال الفيلم ووسائل الإعلام بلوكيشن التصوير بالشيخ زايد.



اميرة فتحى

فيلم "أولها حلو" انطلق تصويره منذ عام ونصف وتوقف بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، وهو بطولة أميرة فتحى، حمزة العيلى، دراين حداد، سهام جلال، رانيا شاهين، ومجموعة أخرى من الفنانين وتأليف وإخراج حازم متولى، وتجسد فيه أميرة دور مترجمة إيطالية، ويتعرض الفيلم لطبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة، وانعكاس استهتار الشباب على الفتيات فيما يخص العلاقات العاطفية.

فيلم "ابقى قابلنى" آخر أعمال أميرة فتحى في السينما شارك في بطولته محمد لطفى، مها أحمد، حسن حسنى، سعد الصغير، ايناس النجار، ياسر فرج، علاء مرسى، سليمان عيد، الراقصة شمس، محمود الليثى، أمينة، كمال السيد، أحمد بجة وتأليف سيد السبكى وإخراج إسماعيل فاروق.



الفنانة اميرة فتحى

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أميرة فتحى مسلسل "السرايا" الذى تم عرضه في عام 2017، تأليف أحمد صبحى وإخراج وائل فهمى عبد الحميد بطولة سوسن بدر، أميرة فتحى، ومجدى كامل، ودنيا عبد العزيز، وريم هلال، وميار الغيطى، ورانيا ملاح، وكلوديا حنا، وياسر على ماهر وناصر سيف، هدى الإدريسى، شريف عمر.