شكرا لقرائتكم خبر عن كايروكى يحيى حفلاً غنائيًا في العلمين الجديدة 3 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق كايروكى، لإحياء حفل غنائي، في مدينة العلمين الجديدة، يوم الجمعة الموافق 3 من شهر سبتمبر المقبل، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف أماكن السهر احتفالاً بموسم الصيف.

وأحيا فريق كايروكى حفلاً غنائيًا، مؤخرًا على خشبة مسرح المحكى بالقلعة، وتفاعل الجمهور مع الفنان أمير عيد، والذي قام بغناء العديد من الأغاني المعروفة له، والتي منها: "كل حاجة بتعدي"، "مربوط باستك"، "وأثبت مكانك" و"يا أبيض وأسود"، "معادا صغير"، "ديناصور"، ساموراي"، "والباقي لبان"، وشاركه في الغناء زاب ثروت، في أغنية "اثبت مكانك".

يذكر أن آخر ألبوم غنائي لفريق كايروكى، كان "أبناء البطة السوداء"، والذى حقق نجاحا كبيرا وقت طرحه، وضم 8 أغنيات، منهم "كان لك معايا، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا السيجارة"، وتصدرت أغنياته تريند موقع الفيديوهات يوتيوب، وحقق عددا كبيرا من المشاهدات عليه وعلى منصات الموسيقى المختلفة.

فريق "كايروكى" يعد من أشهر الفرق الغنائية فى مصر، حيث بدأت الفرقة بشكل رسمى فى 2003، وهى الآن مكونة من خمسة أفراد، هم: أمير عيد "غناء وجيتار"، شريف هوارى "جيتار وصوت"، تامر هاشم "درامز"، آدم الألفى "باص جيتار"، شريف مصطفى (أورج)، وقد حققت الفرقة نجاحا كبيرا منذ بداية ثورة 25 يناير المصرية، تحديدًا بعد أغنية "صوت الحرية" التى يعتبرها شباب مصر "أغنية الثورة" أو "أغنية الحرية".