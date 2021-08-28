تفاصيل شخصية إبراهيم المصري في فيلم "ميني بار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الفنان إبراهيم المصري عن شخصيته في أحداث فيلم "ميني بار" الذي يتم تصويره حاليا.

أكد المصري، في بيان له، أنه خلال الأحداث يجسد شخصية "عقله" من محافظة الإسكندرية، وتتسم صفاته بلغة ولاد البلد الذين يغلب عليهم طابع "الشقاوة"، ومع تطور الأحداث يعمل تاجر عملة، فتدور محور شخصيته حول أنماطًا غير قانونية.

واستطرد المصري، بأن معظم مشاهده تجمعه مع رفقاء دربه في التصوير من البداية إلى النهاية، النجم نضال الشافعي والفنان محمد أوتاكا، حيث أنهم يتخذون مسار غير قانوني للحصول على جلب الأموال.

وأشار المصري إلى أن هذا الفيلم يعد بمثابة نقلة فنية في حياته المهنية، لافتًا إلى أنه منذ انطلاق التصوير يتعامل مع كل مشهد بمثابة "ماستر سين" لما له من احتكاك مباشر مع معظم نجوم العمل.

وتدور أحداث فيلم "ميني بار" في إطار أكشن كوميدي، ولكنه يتضمن بعض العوالم الخفية التي يتعرض لها الشباب الذين يسلكون طرق غير مشروعة، فتغير حياتهم وتنقلب رأسًا على عقب.

فيلم "ميني بار" بطولة النجوم: نضال الشافعي، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، أمينة، راندا البحيري، منة فضالي، حسن عبد الفتاح، طاهر أبو ليلة، علاء مرسي، محمد أوتاكا، روان فؤاد، ياسر الزنكلوني، محمود فارس، علاء زينهم، صبري عبد المنعم، إبراهيم المصري، إبرام سمير، ماجد إسكندر وغيرهم، سيناريو وحوار طارق رمضان، ومن إخراج محمد خضري، وإشراف عام على الإخراج عادل الأعصر.