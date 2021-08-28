درة بالأبيض في إطلالة صيفية جديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة التونسية دُرة زروق، جمهورها ومتابعيها، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت دُرة في الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بإطلالة صيفية بالأبيض، معلّقة: "نهاية الصيف".

ويذكر أن أخر أعمال الفنانة دُرة زروق مسلسل "بين السما والأرض" في السباق الرمضاني الماضي 2021 من إنتاج شركة "سينرجي".

المسلسل شارك في بطولته النجوم: هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج محمد العدل.