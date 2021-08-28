شكرا لقرائتكم خبر عن 15 عرضا مسرحيا فى الدورة التأسيسية لمهرجان إيزيس لمسرح المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 15 عرضًا مسرحيًا سيتضمن مشاركتها في الدورة التأسيسية لمهرجان ايزيس الدولى لمسرح المرأة من مصر وعدد من دول العالم، منها اليابان ورومانيا وهولندا وتونس وسوريا، بالإضافة إلى تنظيم ورش فنية وندوات.

اجتمع مؤخرًا مجلس أمناء المهرجان بمقر الجامعة الأمريكية فى وسط البلد لمناقشة تفاصيل الدورة التأسيسية التي من المقرر انطلاقها فى الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر المقبل، وحضر الاجتماع رئيسة المهرجان المخرجة والممثلة عبير لطفى ومديرتا المهرجان الكاتبة رشا عبد المنعم والمخرجة عبير علي والإعلامية مشيرة موسى، بينما حضر إلكترونيا من خلال تطبيق زووم باقى أعضاء مجلس الأمناء وهم كل من الفنان فتحى عبد الوهاب والسفيرة مشيرة خطاب والمخرج سعيد قابيل والمخرج خيري بشارة والناقدة عبلة الرويني.

ثمن أعضاء مجلس الأمناء الدعم المقدم من وزراة الثقافة والمجلس القومى للمرأة وكذلك الدعم اللوجيستى المقدم من وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والمراكز الثقافية الأجنبية ومنها المعهد الثقافى البريطاني والروسي وجوتة والسفارة الهولندية، وجدير بالذكر أن الدورة الأولي ستحمل اسم الكاتبة الراحلة فتحية العسال ورئيستها الشرفية النجمة سوسن بدر.