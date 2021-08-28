مروة نصر تطرح أولى أغنيات البومها الجديد "برة المقارنة"

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"الخليج 365": طرح المنتج محمد علام أول أغاني ألبوم "برة المقارنة" للنجمة المصرية مروة نصر تحمل عنوان "الفرحة" كتب كلماتها احمد شتا، ولحنها حسن علي، ووزعها فادي بدر. أما الإنتاج نفذه المنتج محمد علام صاحب شركة كيوب ميوزك ميكس وماستر خالد رؤوف .

وتعتبر أغنية الفرحة ضمن ألبوم "برة المقارنة" التي تقوم النجمة المصرية بطرحه خلال صيف 2021 ويتكون من 10 اغاني سيتم طرحهم على فترات مختلفة خلال الفترة المقبلة، وقد تعاونت فيه مع عدد من اهم الشعراء منهم تامر حسين، و جمال الخولي، واحمد المالكي، و احمد علاء الدين، و محمد مصطفى، ملك واحمد شتا، و طاهر كامل .

ومن الملحنين ايهاب عبد الواحد، وعزيز الشافعي، وسامر ابو طالب، و مودي سعيد، و احمد محي، ومصطفى شكري .

ومن الموزعين نادر حمدي، وفهد و احمد ابراهيم، وأسامه عبد الهادي، و زووووم، و محمد شفيق، و فادي بدر.