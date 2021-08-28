محمد حماقي يبدأ حفل الساحل بأغنية "نفسي ابقى جنبه".. فيديو

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل النجم محمد حماقي حفله الغنائى على مسرح الماسة بمدينة العلمين الجديدة، وكانت أولى أغانيه "نفسي أبقى جنبه"، ويشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا.

وأجرى النجم محمد حماقي، بروفه فجر الجمعة، بمكان حفلته بمدينة العلمين على الأغانى التى تم اختيارها مع فرقته الموسيقية والاتفاق على طريقة دخوله وخروجه من الحفل، والتأكيد على جودة أجهزة الصوت والإضاءة، وكان مشاركًا معه بالبروفة حمدى بدر مدير أعماله، والشاعر أمير طعيمة، الذى تربطه به علاقة صداقه قوية وشريكه فى معظم نجاحاته، ومسئول الألعاب النارية أحمد عصام، ومسئول الإضاءة وليد الحريرى، والمسرح تامر فوزى.

يذكر أن حماقى طرح مؤخرًا أغنية "طالع موضة" وهى رابع أغنيات ألبومه الجديد "يا فاتنى"، على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع وميكساج أحمد إبراهيم.

وتصدر مؤخرًا النجم محمد حماقى، تريند يوتيوب بأغنية "لو هتسيب"، حيث حققت الأغنية حتى الآن أكثر من 9 ملايين مشاهدة، وتعد الأغنية ثانى أغنيات ألبومه الجديد "يا فاتنى"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر طارق مدكور، وهي أغنية رومانسية درامية.