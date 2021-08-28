شكرا لقرائتكم خبر عن الزعامة الزمالك.. عزيز الشافعى يسجل أغنية للجماهير البيضاء احتفالا بلقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى عزيز الشافعى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "الزعامة الزمالك"، إهداء لجماهير النادى الأبيض بعد الحصول على لقب الدورى المصرى رقم 13، وهى من كلماته، وألحانه، وتوزيع أحمد عادل، ومن المقرر أن طرحها السبت على يوتيوب.

من ناحية أخرى يتعاون عزيز مع دياب، فى أحدث أغانيه "يا ساتر"، توزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، وهندسة صوت ماهر صلاح، وإنتاج وليد منصور، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

جدير بالذكر أن الملحن عزيز الشافعى، والشاعر تامر حسين، حرصا على تلبية دعوة النجم رامي صبرى لحضور حفله، وكان حضورهما بمثابة إعلان رسمى لعودة العلاقات الطيبة بين الثلاثة بعد مشادات وخلافات سابقة.

كان المطرب رامى صبرى، قد طرح أحدث أغانيه مؤخرًا على موقع الفيديوهات الشهير يويتوب، بعنوان "بيحرك فى المشاعر"، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم.