شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير: عملت دور "الست" مرتين ومش هكرره تانى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان شريف منير أثناء استضافته فى برنامج لايت شو على قناة الحياة، إن الشخصية التى لا يمكن أن يقدمها مرة أخرى فى أعماله هى شخصية "المرأة" وذلك لأنه قدمها مرتين بطريقتين مختلفتين حيث قدمه كوميدى فى مسرحية "حزمنى يا" وقدمه تراجيدي فى "هستيريا" لذلك لم يقدمه مرة أخرى.

وكشف الفنان شريف منير خلال اللقاء عن سبب قلة أعماله المسرحية حيث قال: المسرح فى مصر لم يكن فى أفضل حالاته خلال الفترة الماضية وذلك بسبب الثورات وعدم الاستقرار الذى كانت تعانى منه الدولة كما كان سعر تذاكر المسرح مرتفع ، ولكن الأن الأمور بدأت تتحسن وبالمناسبة أنا أحب مصر جدًا ولا أستطيع أن أبعد عنها أكثر من أسبوع وأكد ان المسرح سوف يعود مرة أخرى خاصة بعد التعاون الذى حدث مع السعودية ولكننى أتمنى عودته بموسمه الذى أعتدنا عليه.

ويظهر النجم شريف منير ضمن أحداث فيلم "السرب" كضيف شرف ويجسد من خلاله شخصية شريف المصرى قائد الجوات الجوية وهو أحد الأدوار الرئيسية في العمل الذى يراهن عليه خلال مشواره الفني، فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، إنتاج شركة سينرجى ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا والفنانة هند صبرى، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى.