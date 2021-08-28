محمد رمضان: "التكريم الحقيقي هو محبة جمهوري.. ثقة في الله نجاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجه الفنان محمد رمضان، الشكر للصحفية اللبنانية نضال الأحمدية، بعد تقديمها له التهنئة على تكريمه في بيروت.

ونشر رمضان، تغريدة نضال التي تهنئه فيها، وعلّق عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "الصحفية اللبنانية الكبيرة نضال الأحمدية.. كلامك وسام على صدري.. والتكريم الحقيقي هو محبتك ومحبة جمهوري.. ثقة في الله نجاح".

وكانت نضال الأحمدية كتبت قبل يومين على "تويتر": "مبروك محمد رمضان على تكريمه في لبنان وعلى كل إنجازاته في الوطن العربي.. لبنان يفتخر بالنجم المصري وكلنا نصفق لتكريمه.. أما الذين ينعقون فلأنهم منسيون".

وكان الفنان محمد رمضان، أعلن يوم الخميس، عبر صفحته بموقع "فيسبوك" عن حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، من نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما بالتعاون مع نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، تحت رعاية وزارة الثقافة اللبنانية.

ونشر رمضان صورًا من التكريم عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، وكتب: "شكرًا معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين، ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، وشكرًا المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي، ثقة في الله نجاح".

وذلك قبل أن يصدر المركز الثقافي الألماني في لبنان، بيانا رسميا مساء الجمعة، يعلن فيه تراجعه عن تكريم الفنان محمد رمضان، وقرر سحب الشهادات التي منحها إياه.