أول ظهور لابنتها.. 30 صورة من حفل جنات في محكي القلعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أحيت المطربة جنات، في العاشرة من مساء يوم الجمعة 27 أغسطس، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الـ29، على مسرح المحكى.

واصطحبت جنات ابنتها "جنات" من زوجها المحامي محمد عثمان في أول ظهور لها على خشبة المسرح.

وقدّمت جنات في حفلها مجموعة من الأعمال الفنية منها: "الطفلة البريئة، اللي بيني وبينك، على فكرة، ضمني بعيونك، اسمع كلامي، حب امتلاك، خيط ضعيف، أكتر من سنة، بحبك، مابقتش طيب، مني ليك، قدرت تحب، علشان خاطره، وجيالك" إلى جانب باقة من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية.

يذكر أن الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يحيي فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم: على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مي فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربي طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شاماميان، كايرو كافيه بقيادة الموسيقار علي شرف، فريق وسط البلد، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشني، هلا رشدي، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبوطالب، سبيد أوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الأرتيست، بغدادى بيج باند، وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز.