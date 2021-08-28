هند صبري أمام البحر ودنيا بطمة جريئة ومي عمر أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هند صبري

ظهرت الفنانة هند صبري، أمام أحد الشواطئ على البحر خلال استمتاعها بالمصيف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "آخر أيام الصيفية".

ليال عبود

نشرت الفنانة ليال عبود، أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

دنيا بطمة

حرصت الفنانة دنيا بطمة، على استعراض رشاقتها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أتمنى لكم يوما جيدا".

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، إطلالة جديدة لها بالأسود، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نور عمرو دياب

ظهرت نور ابنة الفنان عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أقم بترقية مظهري اليومي".

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر، بإطلالة أنيقة مرتدية فستان قصير عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

درة

نشرت الفنانة درة، صورة لها بملابس الصيف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نهاية الصيف".

ريهام أيمن

الفنانة ريهام أيمن، نشرت أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أحمد مكي

ظهر الفنان أحمد مكي، مرتديا شنطة خلال تواجده بجوار سيارته في أحدث ظهور له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "طاقة إيجابية".

محمود عبد المغني

كشف الفنان محمود عبد المغني، عن أحدث ظهور له خلال "تسوقه" مع زوجته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "دي نتيجة اللي يعمل شوبينج مع مراته".