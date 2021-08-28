حنان مطاوع تغني مع زوجها إهداء لابنتها بتوقيع عبد الله حسن (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

انتهت الفنانة حنان مطاوع، من تسجيل أغنية جديدة إهداء لابنتها "أماليا" بمناسبة عيد ميلادها.

ويشارك حنان مطاوع في الغناء زوجها المخرج أمير اليماني، من كلمات وألحان عبد الله حسن، وتوزيع شريف حمدان، وهندسة صوت محمد جودة.

ومن جانبه؛ أعرب الشاعر عبد الله حسن في تصريح خاص لـ"الخليج 365" عن سعادته بهذا التعاون، وكشف عن جزء من كلمات الأغنية: "أماليا بقى عندها سنتين.. ومعاها نور قلبي.. ست البنات ست الحلوين.. أماليا بقى عندها سنتين.. وادتني حب وفرحة تكفي قلبي سنين وسنين".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة حنان مطاوع مسلسل "القاهرة كابول"، الذي عُرض رمضان الماضي 2021.

ويشارك في بطولته طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، نبيل الحلفاوي، معتز هشام، حسني شتا، خالد كمال، كريم سرور وغيرهم، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.