محمد محسن عن حفله بمحكى القلعة: ليلة ولا في الأحلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعرب الفنان محمد محسن، عن سعادته بعد حفله في الليلة الثانية عشرة من ليالي الدورة الـ29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء على مسرح المحكى بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا والمهرجان.

ونشر محسن صورا من الحفل عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "كانت ليلة ولا في الأحلام امبارح في مهرجان القلعة الدولي مع الجمهور الراقي العظيم اللي بستناه دايماً في نفس الحفلة ونفس المكان والميعاد من كل سنة ويا رب دايماً متجمعين".

وتغنى المطرب محمد محسن بمجموعة من أشهر أغاني زمن الفن الجميل، لعدد من كبار نجوم الطرب والموسيقى، بينهم الموسيقار محمد عبدالوهاب، وفنان الشعب سيد درويش.

ومن بين الأغاني التي تضمنها برنامج الحفل: "أهو ده اللي صار، خايف أقول اللي في قلبي، التحفجية، أنا أتوب عن حبك، كل ده كان ليه، البحر بيضحك ليه"، ومن أعماله الخاصة غنى: "حبايب زمان، حضنك حياة، في قلبي مكان" وغيرها.