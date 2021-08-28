شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الاستعدادات النهائية لحفل محمد حماقى بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعد مسرح الماسة بالساحل الشمالى لاستقبال النجم محمد حماقى، حيث ينتظره آلاف الجماهير قبل انطلاق حفله، ويجهز حماقى مفاجآت عديدة لجمهوره خاصة أغانى ألبومه الأخير "يا فاتنى".

وأجرى النجم محمد حماقي، بروفه فجر اليوم الجمعة، بمكان حفلته التى تقام اليوم بمدينة العلمين على الأغانى التى تم اختيارها مع فرقته الموسيقية والاتفاق على طريقة دخوله وخروجه من الحفل، والتأكيد على جودة أجهزة الصوت والإضاءة، وكان مشاركًا معه بالبروفة حمدى بدر مدير أعماله والشاعر أمير طعيمة الذى تربطه به علاقة صداقه قوية وشريك لمعظم نجاحاته ومسئول الألعاب النارية أحمد عصام ومسىول الإضاءة وليد الحريرى والمسرح تامر فوزى.

يذكر أن حماقى طرح مؤخرًا أغنية "طالع موضة" وهى رابع أغنيات ألبومه الجديد "يا فاتنى"، على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع وميكساج أحمد إبراهيم.

وتصدر مؤخرًا النجم محمد حماقى، تريند يوتيوب بأغنية "لو هتسيب"، حيث حققت الأغنية حتى الآن أكثر من 9 ملايين مشاهدة، وتعد الأغنية ثانى أغنيات ألبومه الجديد "يا فاتنى"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر طارق مدكور، وهي أغنية رومانسية درامية.