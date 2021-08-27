السعودية وإثيوبيا.. بحث العلاقات وتهنئة بولاية آبي أحمد الثانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحثت السعودية وإثيوبيا، الجمعة، العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي، أجراه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بالدكتور آبي أحمد علي رئيس وزراء إثيوبيا.

وعبر ولي العهد السعودي خلال الاتصال عن تهنئته للدكتور أبي أحمد علي، بمناسبة فوزه بولاية ثانية رئيساً للوزراء.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لآبي أحمد، ولشعب إثيوبيا بالمزيد من التقدم والرقي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.