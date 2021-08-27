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السعودية وإثيوبيا.. بحث العلاقات وتهنئة بولاية آبي أحمد الثانية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحثت وإثيوبيا، الجمعة، العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي، أجراه الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بالدكتور آبي أحمد علي رئيس وزراء إثيوبيا.

وعبر خلال الاتصال عن تهنئته للدكتور أبي أحمد علي، بمناسبة فوزه بولاية ثانية رئيساً للوزراء.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لآبي أحمد، ولشعب إثيوبيا بالمزيد من التقدم والرقي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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