موظف يحصل على مكافأة بقيمة 750 مليون دولار.. ما السبب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتحت شركات التكنولوجيا الباب أمام العديد من الموظفين لتكوين ثروات كبيرة، من خلال الرواتب والمكافآت التي يتلقونها نظرا للكفاءة التي يظهرونها في عملهم.

ويتصدر هؤلاء تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل الأمريكية، والذي حصل على مكافآت مكنته من تكوين ثروة كبيرة.



تلقى تيم كوك مكافأة بقيمة 750 مليون دولار ما يعكس أداءه لدى عملاق التكنولوجيا الأمريكي خلال سنواته العشر على رأس المجموعة، حسبما أظهرت بيانات أرسلت إلى هيئة ناظمة.



البيانات التي أودعت الخميس هيئة الأوراق المالية والبورصات أظهرت أن المكافأة التي تلقاها كوك كانت عبارة عن 5 ملايين سهم في أبل، حصل عليها نقدا في ما بعد.

وتأتي المكافأة في إطار برنامج أسهم طبق في 2011 عندما تولى كوك منصب الرئيس التنفيذي قبيل وفاة المؤسس المشارك لأبل ستيف جوبز.

وارتفعت قيمة أسهم أبل السوقية بشكل كبير، وتقدر قيمة عملاق وادي سيليكون في كاليفورنيا بأكثر من 2.4 تريليون دولار.

ولا يزال كوك يمتلك 3.2 مليون سهم في أبل تبلغ قيمتها 483 مليون دولار بحسب القيمة الحالية.

وتقدر مجلة فوربس ثروته الصافية نحو 1.4 مليار دولار، ما يعد دون ثروات مسؤولين آخرين في قطاع التكنولوجيا بوادي سيليكون.

تولى كوك العديد من المناصب لدى أبل قبل أن يخلف جوبز في منصب الرئيس التنفيذي.

خلال قيادته توسعت أنشطة مصنع هواتف آيفون لتدخل قطاعات جديدة من المحتوى الرقمي والاشتراكات، بهدف تنويع مصادر العائدات.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، أعلنت أبل، تحقيق نتائج قوية خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري بما يتجاوز التقديرات، بفضل المبيعات القوية للهاتف الذكي آيفون.

وذكرت الشركة أن إجمالي أرباحها خلال الربع الثالث من العام المالي بلغ 21.74 مليار دولار بما يعادل 1.3 دولار للسهم الواحد مقابل 11.25 مليار دولار بما يعادل 0.65 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، في حين كان متوسط توقعات المحللين دولارا واحدا للسهم.

وزادت قيمة إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري إلى 81.43 مليار دولار في حين كان المحللون يتوقعون وصول الإيرادات إلى 72.93 مليار دولار.



جاء نمو الإيرادات مدفوعا بشكل أساسي بزيادة المبيعات من هواتف آيفون مقارنة بالربع الثالث من العام المالي الماضي. ولأول مرة أطلقت أبل 4 فئات من هاتفها الذكي الأحدث آيفون 12 ثم أطلقت بعد ذلك بشهور الهاتف آيفون إس.إي2.

وبلغت قيمة مبيعات هواتف آيفون خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 39.57 مليار دولار مقابل 26.41 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما زادت إيرادات قطاع خدمات الحوسبة السحابية إلى 17.48 مليار دولار مقابل 12.15 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

من ناحيته قال لوكا مايستري المدير المالي لشركة أبل: "حققنا تدفقات نقدية تشغيلية بقيمة 21 مليار دولار وأعدنا نحو 29 مليار دولار لمساهمينا خلال ربع العام، ونواصل القيام باستثمارات كبيرة في مختلف قطاعاتنا لدعم خطط نمونا طويلة المدى".