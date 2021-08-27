شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن يغنى للعندليب والهضبة فى حفل محكى القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المطرب محمد حسن نجم برنامج أراب أيدول حفلاً غنائيًا على هامش فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء في دورته التاسعة والعشرين، وقدم عددًا من أغاني الزمن الجميل منها أول مرة تحب يا قلبي وسواح وأى دمعة حزن ومن حبى فيك يا جاري وعلى الحلوة والمرة وأما براوة، كما قدم أغاني لكل من الهضبة عمرو دياب وحسين الجسمي ومحمد منير وأحمد سعد.

وكرمت مؤخرا وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم عددا من الشخصيات التي كان لها دور كبير في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربى، وذلك في أولى أيام فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ29، منهم عازف البيانو عمرو سليم، المطرب أمجد العطافى، المطربة ريم كمال، مغنية الأوبرا داليا فاروق، المطرب خالد شهدى، الدكتورة عزة مدين، الإعلامى أمجد مصطفى، حمادة السعيد رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة، المهندس محمد الغرباوى، اسم المهندس مؤنس العطوى، فراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد، وبعد تكربم هؤلاء قدم الثنائي فؤاد ومنيب عدد من الأغاني.

الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم: على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شماميان، كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبو طالب، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند.