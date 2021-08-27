شكرا لقرائتكم خبر عن "آخر مرة من زمان" أغنية جديدة للمطرب محمد ثروت بتوقيع محمد رحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب محمد ثروت مع الملحن محمد رحيم، للمرة الثانية على التوالي بعد نجاح آخر عمل لهما "يا مستعجل فراقى"، والأغنية الجديدة بعنوان "آخر مرة من زمان" من كلمات جمال الخولى وتوزيع عمرو إسماعيل، والكليب من إخراج أحمد ثروت، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

وكان ”الخليج 365” استضاف المطرب الكبير محمد ثروت في ندوة خاصة، وذلك بعد نجاح أغنيته الأخيرة يا مستعجل على فراقى. وقال ثروت إنه تلقى ثناء كبيرًا من مختلف الفنانين والجمهور أيضًا بعد طرح الأغنية، ووعد بالمزيد من الأعمال الناجحة خلال الفترة القادمة، وكشف عن إمكانية طرحه أغنية للأطفال بسبب حفيدته خلال الفترة المقبلة.

وتابع ثروت في تصريحاته أنه سعد كثيرًا بما قدمه في مشواره الفني، ولكنه ظلم نفسه كثيرًا في أنه كان مقلّا في الفيديو كليب، في الوقت الذى كان يبحث فيه الجمهور عن الفيديو كليب أكثر من الصوت.