شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد ومحمد شاهين يحييان حفلاً غنائيًا في الساحل الشمالى.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطربان أحمد سعد ومحمد شاهين، حفلاً غنائيًا، غدًا السبت الموافق 28 أغسطس، في الساحل الشمالى، واللذان يقدمان باقة مميزة من أغنياتهما المحببة لجمهورهما، وذلك ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف أماكن السهر احتفالاً بموسم الصيف.

واحتفل النجم أحمد سعد بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسبيونى، في أحد الفنادق في جو عائلي، وسيطرت حالة من السعادة على العروسين، ومن المقرر الإعلان عن موعد حفل الزفاف خلال الشهر المقبل.

وحقق أحمد سعد من خلال الأغنية الدعائية لفيلم "200 جنيه" نجاحا كبيرا بعد أن حققت مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عبد الله حسن وألحان إسلام معز وتوزيع عمرو صلاح.

يذكر أن المطرب أحمد سعد حقق نجاح جماهيري كبيرا مؤخراً من خلال أغنية "الملوك" حيث تخطت نسب مشاهدته علي موقع "يوتيوب" حاجز الـ 20 مليون مشاهدة.