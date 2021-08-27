شكرا لقرائتكم خبر عن سامر أبو طالب فى أول تعليق لانفصاله عن رنا سماحة: وجع القلوب بيعلموك تختار نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الملحن والمطرب سامر أبو طالب، أن التجاهل وقلة التقدير يعلمان الانسحاب وأن تكرار الغلطات وقِلّة الذّوق يعلمان القسوَة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد بنى آدم خلقهُ الله إلَّا وكان لهُ آخر، مهما كان قوى علَى التحمُّل وصبرُه كبير، وذلك فى أول تعليق له على الأنباء المترددة فى الوقت الحالى لانفصاله وطلاقه لزوجته الفنانة والمطربة رنا سماحة.



سامر أبو طالب

وكتب أبو طالب، عبر حسابه على انستجرام: "التجاهل وقِلّة التقدير بيعلموا الانسحاب، تكرار الغلطات وقِلّة الذّوق بيعلموا القسوَة، كسر الخواطِر ووجع القلُوب بيعلموك تختار نَفْسك وتفضّلها عن الجميِع وتبطل تعمل حساب لأى حدّ، مفيش بنى آدم خلقهُ ربنا إلَّا وكان لهُ آخر، مهما كان قوى علَى التحمُّل وصبرُه كبير ومهما كان ودُود ومُتسامِح".

وأضاف أبو طالب: "فى النهاية لازم هيقف عند حاجات مُحدَّدة؛ لا هيقدر إنّه يعديها، ولا ينفع يتقبلها بأى شكل إن كان، فَا محدش يَستَهين بالطِّيب الغلبان اللى بيعمل نَفْسه مَش واخد بالُه "بمزاجُه" لكِن وقت اللُّزوم لا هيعمل حِساب لا لغالى ولا رخِيص وهيكون علَى حقّ، مساءكم شبه نواياكم".





وكانت المطربة رنا سماحة، علقت على شائعة انفصالها عن زوجها الملحن والمطرب سامر أبو طالب، بعدما ألغت متابعته على موقع إنستجرام، وقامت بحذف جميع صورهما معًا فى كل المناسبات بما فيها صور الزفاف وشهر العسل، بعد إعلان حملها بيومين.

وقالت أثناء استضافتها فى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة CBC "خلينى أتكلم عن فكرة أصلا إنى أتكلم عن الانفصال أو عدم الانفصال، من فترة كبيرة حوالى 10 سنين تقريبا بقينا نشوف ظاهرة الأزواج اللى بيطلعوا يتكلموا على بعض فى البرامج كتير أوى، وده يطلع يشتم فى دى، ودى تطلع تلقح على ده، بس أنا بشوف إن البيوت ليها نوع من أنواع الخصوصية والاحترام اللى لازم يكون موجود".

وأضافت "سماحة": "حتي لو لا قدر الله فيه انفصال مش شرط كل الناس تعرف كل حاجة، وأنا مش هقدر أثبت أو أنفى موضوع الانفصال فى الفترة الحالية، وفى كل الحالات هو أبو بنتى أو ابنى اللى جاى".