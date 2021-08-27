زوجة نضال الشافعي تكشف تطورات حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت السيدة هند محمد علي، زوجة الفنان نضال الشافعي، تطورات حالته الصحية.

وقالت زوجة نضال الشافعي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه مرّ بأيام صعبة للغاية خلال الفترة الماضية، ولكن حالتها بدءًا من اليوم الجمعة أصبحت مستقرة.

ولفتت إلى أن خروجه من المستشفى أصبح قريبا، مطالبة جمهوره ومحبيه بالدعاء له.

وتعرض الفنان نضال الشافعي، منذ أيام، لأزمة صحية نُقل على إثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة، وأجرى على إثرها جراحة نتيجة انفجار جزء في القولون.

جدير بالذكر أن نضال الشافعي يشارك مؤخرا في تصوير فيلم "ميني بار" مع النجوم: صلاح عبدالله، منة فضالي، راندا البحيري، صبري عبدالمنعم، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، ومحمد أوتاكا وغيرهم، سيناريو وحوار طارق رمضان، ومن إخراج محمد خضري، وإشراف عام على الإخراج عادل الأعصر.