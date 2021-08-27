فرح الزاهد تتعرض لحادث تصادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تعرضت الفنانة فرح الزاهد، لحادث تصادم بسيارتها، اليوم الجمعة.

ونشرت فرح، صورة تُظهر تهشم سيارتها عبر "ستوري" حسابها على موقع "إنستجرام".

وعلّقت فرح على الصورة قائلة إنها بخير هي ومن كانوا في السيارة الأخرى التي اصطدمت بها، مطالبة بتوخي الحذر أثناء القيادة.

فرح أكدت أيضا أنها لا تحب نشر مثل هذه المواضيع، ولكنها كشفت عن ذلك لنشر الوعي بين الناس.

يذكر أن فرح الزاهد شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "الطاووس" مع النجوم: جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبد الغني، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، خالد عليش، عابد عناني، مهند حسني، أحمد إمام، حليم، فرح الزاهد، دانا حمدان، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.