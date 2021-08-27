في عيد ميلاده الـ53.. محمود عزب يكشف لـ"الخليج 365" عن أمنياته وعمله الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحتفل اليوم الجمعة 27 أغسطس، الفنان الكوميدي والمونولوجيست ومقدم البرامج الساخرة محمود عزب بعيد ميلاده الـ 53، إذ أنه من مواليد العام 1968.

وقال عزب، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه يحرص دائما على الاحتفال بعيد ميلاده وسط أسرته بشراء "تورتة" وتقطيعها بين أفراد عائلته لمشاركتهم الاحتفال بهذا اليوم السعيد.

وتابع أنه سيعود مجددا لساحة التمثيل من خلال عرض مسرحي جديد على مسرح جراند طيبة، مشيرًا إلى أن الجهة المنتجة للعمل لم تحدد باقي الفنانين المشاركين معه حتى الآن.

وعن أمنياته خلال المرحلة المقبلة، أوضح: "بتمنى إن الدنيا تكون مظبوطة وحلوة، والناس يكونوا مبسوطين".

وحول مدى تحقيقه لكل طموحاته في عامه الـ 53، أضاف: "الحمد لله على كل حال، وطول ما الواحد فيه نفس وبيتنفس، بيبقى عنده أحلام".

جدير بالذكر أن محمود عزب، قدم قبل شهر رمضان الماضي برنامج "منين لفين" على قناة "الحياة".

واشتهر "عزب" منذ التسعينيات باسم "عزب شو"، وشارك في عدة أعمال فنية بينها مسلسلات "فريسكا"، "رجالة البيت"، وأفلام "أمير الظلام"، "ابن عز"، وغيرها.