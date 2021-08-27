إيمي سمير غانم تنشر صورتين لوالديها.. وهكذا علّق النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورتين لوالديها الفنان الكبير الراحل سمير غانم، والفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبدالعزيز.

الصورتان نشرتهما "إيمي" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مع شقيقتها دنيا سمير غانم، ووالدها ووالدتها الراحلين.

وعلّق عدد من نجوم الفن على ما نشرته "إيمي"، وبينهم سوسن بدر وكتبت: "الله يرحمهم ويصبركم"، وآية سماحة كتبت "الله يرحمهم ويصبركم يا رب"، والراقصة دينا كتبت: "الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته"، وأيضًا كندة علوش ودينا فؤاد ورامي رضوان وغيرهم.

ورحل الفنان القدير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشُيّعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

وغادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس الجاري، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عامًا.

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