تقلا شمعون لـ”صوت بيروت انترناشونال”: تحت ضغط الجمهور تقرر تصوير “عروس بيروت 3”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

تقلا شمعون من الممثلات المخضرمات في لبنان اللواتي قدمن العديد من الادوار المميزة خلال مسيرتها الفنية وينتظرها الجمهور في الفترة المقبلة بعملين سيعرضان على منصة “شاهد” الاول هو “البريئة” والثاني يحمل عنوان “الزيارة”. كما تتحضر للسفر الى تركيا لتصوير الجزء الثالث من مسلسل “عروس بيروت” فكيف ومتى تقرر تصوير جزء جديد من هذا العمل ؟ هذا ما تخبره تقلا شمعون لـ”صوت بيروت انترناشونال: ان نجاح الجزء الثاني من مسلسل “عروس بيروت” المدوي في كل انحاء العالم العربي والحملة التي اقامها محبو هذا المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي جعلت الشركة المنتجة “ام بي سي” تقرر انتاج جزء ثالث منه.

وعما اذا كان هناك تغييرا في فريق العمل اكدت تقلا ان كل الممثلين الذين شاركوا في الجزئين الاول والثاني سيسافرون الى تركيا خلال ايام قليلة انما هناك شخصيات جديدة ستظهر في الجزء الثالث.

وبخصوص مشاركتها في مسلسل “الزيارة” الى جانب النجمة المصرية دينا الشربيني تقول “هذا المسلسل ينتمي للاعمال التشويقية ويحكي عن عالم الماورائيات. اما العلاقة التي تربطني ببطلة العمل دينا الشربيني فهي انها تأتي من مصر الى لبنان لتعمل في القصر الذي ورثته عن اهلي لكنها تخبئ اسرارا كثيرة وغامضة وهنا يحدث صراع بيننا.

وعن مشاركتها في مسلسل “البريئة” الذي سيعرض قريبا على منصة “شاهد” توضح ان هذا العمل يصب في خانة الرعب وجرائم القتل والتحقيقات البوليسية وانا العب فيه دور “فاديا” صديقة البطلة التي تلعب دورها كارمن بصيبص والتي تتهم بجريمة قتل ويحكم عليها بالسجن سبع سنوات بينما انا اكون الصديقة الوحيدة التي تقف الى جانبها.

اما لماذا لم نراها في الاعمال الدرامية التي عرضت في رمضان الماضي فتقول “المسلسلات التي شاهدها الناس في الشهر الفضيل صورت اثناء وجودي في تركيا حيث كنت اصور “عروس بيروت” بجزئيه الاول والثاني هذا ما جعلني اغيب عن دراما رمضان لعامين متتاليين”.

واضافت قائلة ” انما انا شاهدت مسلسل 2020 و “للموت” اللذان نفذا بتقنيات عالية والتمثيل كان مميزا والاخراج ايضا فعلا عملان ترفع لهما القبعة.

كما سمعت اصداء جميلة عن الاعمال المصرية التي عرضت وكانت بطلاتها ممثلات مثل نيللي كريم ودينا الشربيني ومنى زكي وامينة خليل وغيرهن. وهذا امر اسعدني جدا ان الممثلات تميزن باعمالهن في شهر رمضان.

وعن التمايز بين تنفيذ الاعمال العربية المشتركة وتلك اللبنانية البحتة هل ما زالت توافق على العمل في دراما لبنانية ميزانيتها قليلة فتؤكد تقلا شمعون “لا شك ان لدينا شركات انتاج كبيرة في لبنان مثل “ايغل فيلمز” و”صبُاح اخوان” لديهما اعمالا مميزة اما اذا توفرت الاموال للشركات اللبنانية الاخرى حتما سنرى اعمالا درامية مهمة تنافس في العالم العربي.