رسمياً.. كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد من جديد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2021 8:47 مساءً

يعد الأنباء والتسريبات العديدة التي واكبت الوجهة المتوقعة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالد، بعد نادي يوفينتوس الإيطالي، أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي رسمياً، الجمعة، أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره يوفنتوس الإيطالي، من أجل التوقيع مع نجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وجاء في بيان للنادي “يسعد مانشستر يونايتد أن يؤكد أن النادي توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن انتقال كريستيانو رونالدو، بشرط استيفاء البنود الشخصية، التأشيرة والفحوصات الطبية”.

ولم يكشف النادي الإنكليزي قيمة الصفقة ومدة العقد الموقع مع رونالدو، لكن الصحفي الإيطالي البارز المتخصص في شؤون انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو قال إن العقد سيستمر لغاية عام 2023.

وكان رونالدو أبلغ نادي يوفنتوس الإيطالي بأن “لا نية” لديه للعب مجددا لصالح السيدة العجوز، بحسب ما أعلن مدربه ماسيميليانو أليغري الجمعة.

وقال أليغري في مؤتمر صحفي إنه “يجب شكر رونالدو على ما قام به، لا سيما لكونه مثالا يحتذي به الشباب. لكن علينا المضي قدما”. وبالتالي لن يكون البرتغالي ضمن تشكيلة أليغري لمواجهة إمبولي السبت.

وكان رونالدو انضم إلى صفوف يوفنتوس عام 2018 قادما من ريال مدريد الإسباني، ولا يزال مرتبطا بعقد مع ناديه الإيطالي حتى 30 يونيو 2022.

ووافق يوفنتوس على رحيل رونالدو إثر اجتماع مع مدير أعمال الأخير ومواطنه جورجي منديش الخميس في تورينو، لكن بشرط أن يحصل على تعويض مقابل عملية الانتقال التي قدرتها الصحف المحلية بقيمة تتراوح بين 25 و30 مليون يورو.