شكرا لقرائتكم خبر عن شادي مؤنس وفرقته "حكايات" على مسرح الجمهورية 10 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الموسيقار شادى مؤنس وفرقته "حكايات" حفلا موسيقيًا غنائيًا على مسرح الجمهورية 10 سبتمبر فى الثامنة مساءً، ويقدم فيه شادى مجموعة من الأعمال الموسيقية والغنائية، منها موسيقى مسلسل "الفتوة" الذى قام بوضع الموسيقي التصويرية له، وأيضًا موسيقي مسلسل "جمع سالم" للنجمة زينة، كما سيقدم "كلمتين لمصر" وأغاني ومعزوفات كثيرة من ألحانه .

يذكر أن الموسيقار الفنان شادى مؤنس وضع الموسيقى التصويرية للكثير من الأعمال الفنية ومنها الفيلم الروائي القصير "ورقة بيضا" الذي أنتجه الخليج 365، كما قدم من قبل عدة الحان للنجم على الحجار منها أغنيات "قبل ما اتواعد" و"يا رب" و" ليه الطريق" ودويتو جديد طرح مؤخرا بعنوان "باضحك من قلبى" جمع علي الحجار بالمطربة حنان ماضى، كما وضع من قبل موسيقي تصويرية لعدد كبير من الأفلام الروائية القصيرة وفيلم سينمائي آخر مازال لم يعرض بعد لمخرج مصري يعيش في الخارج.