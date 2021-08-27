فن ومشاهير

فرح الزاهد تتعرض لحادث سير وتهشم سيارتها.. وتطمئن جمهورها: أنا بخير

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القاهرة - سامية سيد - تعرضت الفنانة الشابة فرح الزاهد، لحادث تصادم بسيارتها، اليوم الجمعة، مؤكدة أنها بخير ولم تصب بأذى، هى والموجودين فى السيارة الأخرى التى اصطدمت بها.

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ونشرت فرح، عبر ستورى حسابها على انستجرام، صورة تظهر تهشم واجهة سيارتها بعد الحادث، قائلة إن الحادث وقع اليوم وأنها بخير هى وجميع ممن كانوا فى السيارة الأخرى التى اصطدمت بها، مطالبة بتوخى الحذر أثناء القيادة.

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وكانت الفنانة فرح الزاهد، كشفت مؤخرًا أنها تعانى من مرض OCD أو الوسواس القهرى، مضيفة أن أى شخص يمكن أن ينتحر بسبب هذا المرض.

 وقالت فرح، خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلى": "أعانى من مرض الوسواس القهرى منذ فترة وأرى أنه عبارة عن كابوس"، لافتة إلى أنه ليس مرض للتباهى والإصابة بهذا المرض تؤدى إلى الانتحار.

وأوضحت فرح، أن مرض الوسواس القهرى أنواع وأنا لست مصابة بهذه الأنواع كلها ولكن مصابة بمعظمها، ومنذ صغرى وأنا أقوم بعمل تصرفات غريبة لا يفعلها كل الناس، مؤكدة: "كان لدى 7 سنوات وكنت أشك أن دولابى أغلق أم لا أكثر 20 مرة.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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