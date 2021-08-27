شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يطرب جمهور مسرح الزمالك فى سهرة غنائية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان على الحجار، حفلاً غنائيًا بالقاهرة فى سهرة غنائية طويلة احتضنها مسرح الزمالك، قدم خلالها 25 أغنية على مدار ثلاث ساعات متواصلة، من روائع أعماله القديمة والجديدة، مثل "فى قلب الليل" و"مسألة مبدا" و"الزين والزينة"، مرورًا بأغنيات "على قد ما حبينا" و"من غير ما تتكلمى" و"عم بطاطا"، مع تلبيته لمطالبات الجمهور بأغنيات من بينها "غوايش" و"عارفة" و"الليل وآخره".

كما مزج الحجار إطلالته الغنائية بتوليفة مميزة من أغنيات ألبومه الجديد منها "أسيبك ليه"، وينشغل الحجار حاليا بالانتهاء من باقى أغنيات الألبوم المنتظر الذى يضم فى جعبته 17 اغنية، ويحمل عنوان "لو عايز"، وقرر إطلاق أغنياته فرادى على فترات.

وقدم مؤخرًا النجم على الحجار، خلال حفل تكريم كل من الموسيقار محمد علي سليمان والشاعر جمال بخيت الذى أقيم في دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير، عددا كبيرا من أغانيهما منها: "قلبي ياقلبي يابو الأحلام" و"دعوتي في الفجر يامة" و"خف في المشي" و"أنا كنت عيدك" و"بنت وولد" و"عم بطاطا".