كايلي جينر وترافيس سكوت يحاولان إنجاب طفل ثانٍ منذ أكثر من عام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت صحيفة “يو أس ويكلي” Us Weekly تقريراً يفيد بأن كايلي جينر وترافيس سكوت كانا “يحاولان لأشهر عدة إنجاب طفل ثانٍ”، على أمل أن تحظى ابنتهما ستورمي، التي تبلغ من العمر ثلاثة أعوام، بإخوة لا يصغرونها كثيراً في السن.

وقال مصدر مطّلع: “أرادت كايلي حقاً أن يكون لستورمي إخوة لا يصغرونها كثيراً في السن. فهي تشعر أنها قريبة جداً من كيندال (شقيقتها) وتريد الشيء نفسه لستورمي”. مضيفاً أن الزوجين “مسروران للغاية” بشأن طفلهما الثاني.

وكانت كايلي منفتحة حول رغبتها في تكوين أسرة كبيرة، حيث أخبرت متابعيها عبر “سناب شات” عام 2018: “…أريد إنجاب طفل آخر ولكن لا أعلم متى. أنا بالتأكيد لست جاهزةً في الوقت الراهن ولا أعرف متى سأكون كذلك…”.

ولم تؤكد كايلي بعد خبر حملها علناً، كما رفض ممثلوها الإدلاء بأي تصريح.

وكان والد كايلي المعروف الآن بـكايتلين جينر هو من نشر الخبر أثناء زيارته لمتجر ألعاب في شمال كاليفورنيا، قائلاً إن حفيده التاسع عشر كان في الطريق. وانتشر يوم الجمعة شريط فيديو يظهره وهو يتفاخر أمام الناس بأن لديه “18 حفيداً”.

ونقلاً عن مصادر متعددة، شعرت الأسرة بأكملها “بسعادة غامرة لسماع هذا الخبر”.

وحتى الآن، لا تعرف نجمة تلفزيون الواقع جنس طفلها، وليس من الواضح متى يحين موعد الولادة.