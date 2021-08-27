سرقة أمتعة توم كروز وسيارة يقودها حارسه الشخصي في بريطانيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سُرقت أمتعة الممثل الأميركي توم كروز، التي تقدر قيمتها بآلاف الدولارات، بعد أن سرق لصوص سيارة “بي إم دبليو” يقودها حارسه الشخصي من أمام فندق غراند في برمنغهام.

ووفقاً لصحيفة “ذا صن” The Sun، استخدم اللصوص جهاز مسحٍ لاستنساخ الإشارة من مفتاح تشغيل السيارة أثناء توقفها خارج الفندق.

وقال مصدر للصحيفة: “كان توم يقود السيارة أحياناً أثناء تجوله في برمنغهام لذا كانت بعض أمتعته وممتلكاته في داخلها عندما سُرقت”.

وتابع: “تمكنت الشرطة من استعادتها لأنها مزودة بجهاز تتبع إلكتروني، لكن كل ما في داخلها قد فُقد”.

وأضاف: “إنه لإحراج كبير لفريق الأمن، وكان الحارس الذي يقودها غاضباً جداً، لكن ليس بقدر توم!”.

وقيل إن الحارس الشخصي المسؤول عن طاقم الأمن كان أول من اكتشف السيارة المسروقة في وقت مبكر من يوم الأربعاء الماضي.وأوضح مطلعون أن اللصوص تمكنوا من سرقة السيارة في غضون دقائق فقط لأنها لم تكن مركونةً في موقف سيارات آمن.ويتواجد كروز حالياً في المملكة المتحدة لتصوير مشاهد من فيلمه المرتقب “المهمة المستحيلة 7” Mission: Impossible 7.

وبحسب ما ورد، كان الممثل يصور مشاهد في أحد مراكز التسوق في برمنغهام أثناء وقوع الحادثة.

وبدأ فريق عمل الفيلم بالتصوير في شباط (فبراير) من العام الماضي، أي قبل أسابيع قليلة من أول إغلاق شامل شهده العالم، لكنهم اضطروا إلى تأخير التصوير والإنتاج مرات عدة بسبب الوباء.