كبر في غفلة مني.. سوزان نجم الدين تحتفل بتخرج ابنها في المرحلة الثانوية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أنَّ الفنانة سوزان نجم الدين، التي تكشف بين حين وآخر عن حنينها للاستقرار مع أسرتها وأبنائها في منزلٍ واحد، وتُمني النفس بذلك؛ كونها لا تدّخر جهداً من أجل إسعادهم، قد سرقها العمر، حيث كشفت عن مرور العمر بها ممثلاً في ابنها “حيان الأتاسي”، الذي قالت إنه تخرج في المدرسة الثانوية، و”كبر في غفلة منها”.

ونشرت سوزان مجموعةً من الصور برفقة ابنها الذي أصبح شاباً في طريقه إلى مرحلة الدراسة الجامعية، وذلك عبر حسابها في “إنستغرام”، موضحةً أنَّها فخورة به كأمّ وأنَّها تكن وله الكثير من المشاعر، وذلك في إطار توجيهها رسالةً مطولةً له.

وكتبت سوزان قائلةً: “لا أُصدّق أنَّ هذا الشاب الجميل قلباً وقالباً هو طفلي الصغير الذي كبر في غفلة عني”.

وأضافت النجمة السورية: “وها هو اليوم يُنهي دراسته الثانوية في ولاية فلوريدا الأميركية، ليبدأ بعدها معتركَ الحياة في سنته الأولى من دراسة البزنس التي اختارها بملئ إرادته، ليرسُمَ من خلالها طموحَه الجامح في هذا العالم الواسع إن شاء الله”.

واختتمت سوزان رسالتها بقولها: “مباركٌ لك يا حبيبي، ومباركٌ لي بك، وأتضرّعُ إلى الله سبحانه وتعالى ليكون لك سنداً وعوناً في كل خطوةٍ تخطوها في طريق مستقبلك المثمر والناجح بإذن الله”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور سوزان، إضافةً إلى بعض نجوم الفن، من بينهم كندة علوش التي كتبت: “الله يخليه ويحفظه ما شاء الله”، لترد عليها سوزان بقولها: “تسلميلي يا حبيبة قلبي وعقبال ما تشوفي (حياة) عروس إن شاء الله”.

وكتبت جومانا مراد، قائلةً: “الله يحفظه ويحميه ويخليلك إياه”، فردت سوزان: “حبيبتي يا جوجو ويخليلك ولادك وتشوفين عرسان يارب”، كما علَّق عدد من النجوم وبادلتهم سوزان نجم الدين الرد، منهم: مصطفى الخاني، صفاء سلطان، داليدا خليل، صباح الجزائري، سحر فوزي، كريم أبو زيد، أمينة، وغيرهم.