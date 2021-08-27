شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين: تجسيد شخصية كفيفة لأول مرة كان الدافع لتقديم حدوتة "1%" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة صابرين أن تقديم شخصية سيدة كفيفة لأول مرة كان الدافع الرئيسي وراء موافقتها على بطولة حدوتة "1%" من الموسم الثانى لمسلسل "زى القمر" المقرر بدء عرضه على قناة cbc يوم السبت المقبل الموافق 4 سبتمبر، مشيرة لـ"الخليج 365" إلى أن الحدوتة بها مواقف مؤثرة وكفاح السيدة لمواجهة إعاقتها في إطار اجتماعى.

حكاية "واحد فى المية" تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق، وبطولة صابرين، مدحت صالح، عفاف شعيب، بتول الحداد، رضوى جودة، وهى الحكاية الثانية من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا" وذلك بعد الانتهاء من الحكاية الأولى والتى تحمل اسم "غالية" بطولة درة وتأليف أحمد حسنى وأحمد فرغلى، والثانية بعنوان "أنا قبلت" بطولة أيتن عامر وتأليف أيمن الشايب وإخراج معتز حسام.



صابرين والمخرج احمد شفيق

الموسم الأول من مسلسل "زى القمر" شهد عرض حكايات "حتة منى" بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق وإيناس كامل وإخراج حسام على، و"مش هنفرح بيكى" بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى، و"ست الهوانم" بطولة ليلى علوى ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.

وفى سياق آخر، تشارك صابرين كضيفة شرف فى فيلم "200 جنيه" الذى انطلق في دور العرض يوم الأربعاء الماضى، ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين على رأسهم إسعاد يونس، هانى رمزى، أحمد رزق، ليلى علوى، مى سليم، خالد الصاوى، غادة عادل، دينا فؤاد، ملك قورة، أحمد آدم، أحمد السعدنى، محمود البزاوى، بيومى فؤاد، محمود حافظ، نهى صالح، وضيف الشرف أحمد السقا وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.