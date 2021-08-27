شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تحن لوالديها سمير ودلال بصور من مرسومة من تصميم جمهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت النجمة دنيا سمير غانم، تعيش أيامًا حزينة بعد وفاة والدها ووالدتها الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز، اللذان رحلا خلال الأيام الماضية، بعد صراع مع المرض.



ايمى ودنيا مع والدهم الراحل

ونشرت إيمى، عبر حسابها على إنستجرام، صورتين جمعتها مع شقيقتها دنيا ووالديها الراحلين، قام برسمها وتصميمها إحدى المتابعين، لتعبر عن لم شمل الأسرة بطريقة



أسرة سمير غانم

وأكثر من أسبوعين مرا على رحيل الفنانة دلال عبد العزيز ولا تزال حالة الحزن تسيطر على أسرة الراحل سمير غانم. إيمى سمير غانم كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "بحبك يا مامى وبتعذب من غيرك.. الحمد لله على كل شىء ربنا يرحمك يا رب".

أما دنيا فوجهت الشكر لمن وقف بجانبها وقالت: "شكرا لكل الناس اللى بتحبنا وواقفة جنبنا وبتسأل علينا وبتراعى مشاعرنا ده طبيعى بين الأصدقاء والأقارب لكن أنا بكتب للجمهور العظيم ربنا يخليكم لينا هفضل أشكركم طول عمرى على إحساسكم بينا".

وعبرت دنيا عن اشتياقها لوالدتها، قائلة: "ماعنديش حاجة أقولها غير إنى فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمى أنت علمتينى الرضا وأنا راضية وعلمتينى أقول على كل حاجة الحمد لله".