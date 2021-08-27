شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تسجل أغنية جديدة وتهديها لابنتها بتوقيع عبد الله حسن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة حنان مطاوع من تسجيل أغنية جديدة إهداء لابنتها أماليا بمناسبة عيد ميلادها، ويشاركها فى الغناء زوجها المخرج أمير اليمانى، والأغنية من كلمات وألحان عبد الله حسن، وتوزيع شريف حمدان، وهندسة صوت محمد جودة.

كانت حنان مطاوع قد أثنت على أداء زميلتها منة شلبى فى مسلسلها "ليه لأ"، وكتبت عبر حسابها الشخصى على فيس بوك: "ليه لأ الجزء التانى عمل فى منتهى الجمال والعذوبة والإتقان، عن جمال منة شلبى العالمية وجمال مريم نعوم ومريم أبو عوف وسليم (يونس).