شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار فتحى سلامة يكشف سر مشاركته فى حفل محمد منير بالمسرح الرومانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الموسيقار فتحى سلامة لـ"الخليج 365"، عن سعادته بالمشاركة بالعزف مع النجم محمد منير فى حفلته بالمسرح الرومانى، وقال إنه تربطه صداقة قوية بالكينج، ومشوار الفنى الطويل وأن هذه المشاركه قد جاءت بناء على دعوى من منير بشكل مباشر.

وتابع فتحى سلامة أنه استمتع بالحفلة وبصوت منير الذى يعشقة طول حياته، مؤكدًا أنه استرجع العديد من الذكريات بينهما خلال مشوارهما الفنى الطويل، كما رحب الكينج محمد منير بالموسيقار فتحي سلامة فى بداية الحفل وشكره على المشاركة.

جدير بالذكر أن الموسيقار فتحى سلامه تعاون مع منير فى كثير من الأغاني التى قام بتوزيعها وحققت نجاحاً جماهيرا كبيرا منها شبابيك واللون والطول والحرية واشكى لمين واتكلمى وغيرها من الأغانى.

يشار إلى أن الكينج محمد منير أعرب عن سعادته بنجاح أغنيته الأخيرة "الباقي من الصحاب"، وأشار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن النجاح يولد لديه طاقة إيجابية تجعله يريد أن يملأ الدنيا أغاني وحفلات، ولذلك فإنه بصدد تقديم أغانٍ جديدة تناسب الصيف.