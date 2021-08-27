إيمي سمير غانم تنشر صورتين لوالديها.. وهكذا علّق النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورتين لوالديها الفنان الكبير الراحل سمير غانم، والفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز.

الصورتان نشرتهما "إيمي" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وتجمعاها بشقيقتها دنيا سمير غانم، ووالدها ووالدتها الراحلين.

وعلّق عدد من نجوم الفن على ما نشرته "إيمي"، وبينهم سوسن بدر وكتبت: "الله يرحمهم ويصبركم"، وآية سماحة وكتبت "الله يرحمهم ويصبركم يارب"، والراقصة دينا وكتبت: "الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته"، وأيضا كندة علوش ودينا فؤاد ورامي رضوان وغيرهم.

ورحل الفنان القدير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشُيّعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

وغادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس الجاري، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.