رسالة رامي صبري لـ تامر حسين وعزيز الشافعي بعد حضورهما حفل بورتو جولف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجه الفنان رامي صبري، رسالة لجمهوره بعد حفله مساء أمس الخميس، في الساحل الشمالي ببورتو جولف.

ونشر رامي، صورا من الحفل عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "الحمدلله.. شكرا لكل واحد جه حفلة الجولف أمس.. 20.000 أخ وأخت شرفونا، يا رب أكون أسعدتكم على قد ما أسعدتوني بحضوركم".

أضاف: "شكرا بورتو عامر جروب.. شكرا الشركة المنظمة وليد منصور.. وشكرا لكل حد من تيم رامي صبري على الشغل المحترم.. وإن شاء الله نعمل حفلات كبيرة كتير جاية".

ونشر صبري صورتين له مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي من الحفل، وعلّق: "تامر حسين وعزيز الشافعي كان في بنا خلاف كبير في يوم من الأيام.. بس في كمان حب كبير بنا.. يبقى أكيد مفيش خلاف.. نورتونا امبارح على مسرح الجولف وغنينا مع بعض الجديد (بيحرك في المشاعر) أغنية مهمة جدا جدا وولعت الدنيا".

حفل رامي صبري في بورتو جولف من تنظيم المنتج وليد منصور والمسرح أحمد حمامصي والإضاءة طارق صبري ومهندس الصوت جورج سعيد وتأمين تاج للحراسات، وحرص الشاعر تامر حسين والملحنين عزيز الشافعي وشادي حسن على مشاركة رامي في إحدى أغانيه على المسرح، وقبل ختام الحفل قدم رامي الفنان محمد شاهين والفنانة شيرين يحيى على المسرح وشاركاه الغناء.