"ليلة حلوة".. هيفاء وهبي تنشر صورا من حفلها في العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها ومتابعيها، صورا من حفلها ليلة أمس في مدينة العلمين الجديدة.

هيفاء علّقت على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "امبارح كانت ليلة حلوة بحضور أحلى ناس في العلمين الجديدة الساحل الشمالي مصر".

وأشعلت الفنانة هيفاء وهبي، مساء أمس الخميس، حفلها بأغانيها في شاطئ كريستال بالاس بالعلمين الجديدة، بمشاركة فريق ديسكو مصر.

وأحيت هيفاء، حفلها الأول في الساحل الشمالي معتمدة إطلالة جريئة، إذ ارتدت "هوت شورت".

وطلبت هيفاء طلبت خلال الحفل من الفنان أكرم حسني، الصعود على خشبة المسرح، ليُغني معها أغنيتهما "لو كنت"، والتي تم طرحها خلال الفترة الماضية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتراوحت أسعار تذاكر الحفل إلى 3 فئات، وهي 750 وقوفًا، و1000 للفرد على طاولة خاصة تضم 6 أفراد، و2500 جنيه للفرد على طاولات الـvip، والتي تضم على الأقل 10 أفراد.

جدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي مسلسل "أسود فاتح" بطولة: "معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف"، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.